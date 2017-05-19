Итоги акции «Внимание, переезд!» подвели в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 12:50

Было выдано 11 предписаний на устранение недостатков госавтоинспекторами при проведении профилактического мероприятия.

Всего в городе находится 20 железнодорожных переездов, 14 из которых оборудованы световой и звуковой сигнализацией. 8 переездов – охраняемые. При проведении проверок были выявлены дефекты покрытия, повреждения дорожных знаков, отсутствие разметки и отсутствие сигнальных столбиков.

Если в установленные сроки работы не будут выполнены, ответственные лица будут привлекаться к административной ответственности», сообщили в городской полиции.