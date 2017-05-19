НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Итоги акции «Внимание, переезд!» подвели в Сургуте

19.05.2017 12:50

Было выдано 11 предписаний на устранение недостатков госавтоинспекторами при проведении профилактического мероприятия. 

Всего в городе находится 20 железнодорожных переездов, 14 из которых оборудованы световой и звуковой сигнализацией. 8 переездов – охраняемые. При проведении проверок были выявлены дефекты покрытия, повреждения дорожных знаков, отсутствие разметки и отсутствие сигнальных столбиков.

Если в установленные сроки работы не будут выполнены, ответственные лица будут привлекаться к административной ответственности», сообщили в городской полиции. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че