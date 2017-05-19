НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В УМВД России по Сургуту участились случаи обращения граждан по фактам краж велосипедов

19.05.2017 14:33

В связи с чем,  полицейские проверяют и доставляют в отделы полиции граждан, передвигающихся  на велосипедах, чьи транспортные средства  подходят по ориентировкам, как ранее украденные, и владельцы которых не имеют на них подтверждающих документов. 

Сотрудники полиции просят  владельцев двухколесного транспорта иметь при себе какие-либо подтверждающие документы (регистрационную карту, технический паспорт и др.). Также ведомство  обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, бережнее относиться к своему имуществу и  принимать меры к его сохранности. 

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