В УМВД России по Сургуту участились случаи обращения граждан по фактам краж велосипедов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 14:33

В связи с чем, полицейские проверяют и доставляют в отделы полиции граждан, передвигающихся на велосипедах, чьи транспортные средства подходят по ориентировкам, как ранее украденные, и владельцы которых не имеют на них подтверждающих документов.

Сотрудники полиции просят владельцев двухколесного транспорта иметь при себе какие-либо подтверждающие документы (регистрационную карту, технический паспорт и др.). Также ведомство обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, бережнее относиться к своему имуществу и принимать меры к его сохранности.