Пострадавшему в Турции сургутянину поможет администрация

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 15:37

Чиновники взяли ситуацию под контроль. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава города Вадим Шувалов.

«Вчера проверяли все факты произошедшего. Сейчас на связи с консульством и МЧС. Выясняем, чем и как еще можно помочь Ивану Цивке», - написал мэр.

Сургутский спасатель Иван Цивка госпитализирован в Анталии с черепно-мозговой травмой несколько дней назад. Случай отказались признавать страховым из-за того, что в крови у мужчины обнаружили алкоголь. Коллеги сургутянина организовали сбор средств на его лечение. Уже удалось собрать больше 250 тысяч рублей.