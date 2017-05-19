НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пострадавшему в Турции сургутянину поможет администрация

19.05.2017 15:37

Чиновники взяли ситуацию под контроль. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава города Вадим Шувалов.

 «Вчера проверяли все факты произошедшего. Сейчас на связи с консульством и МЧС. Выясняем, чем и как еще можно помочь Ивану Цивке», - написал мэр.

Сургутский спасатель Иван Цивка госпитализирован в Анталии с черепно-мозговой травмой несколько дней назад. Случай отказались признавать страховым из-за того, что в крови у мужчины обнаружили алкоголь. Коллеги сургутянина организовали сбор средств на его лечение. Уже удалось собрать больше 250 тысяч рублей. 

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