НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Очередной рейд по эвакуации автомобилей прошел 19 мая в Сургуте

19.05.2017 16:10

На этот раз был выбран район автовокзала по ул. Киртбая. 

На месте работало пять эвакуаторов. Результаты двухчасовой работы сотрудников ГИБДД таковы: четыре транспортных средства помещены на специализированную штрафстоянку, двум водителям выписаны административные штрафы.

Добавим, это уже шестая массовая эвакуация транспортных средств, организованная сотрудниками ГИБДД совместно с Администрацией города. Проходят рейды в рамках акции «Чистый город». Ранее автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, были эвакуированы со следующих адресов: пр. Ленина, 69/1, ул. 30 лет Победы, ул. Студенческая, ул. Киртбая и проезд по ул. Музейная.

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