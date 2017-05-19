НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жителя Югры обвиняют в убийстве собутыльника в маршрутке

19.05.2017 16:18

По информации СКР по ХМАО, 16 декабря 2016 года 60-летний северянин возвращался домой на маршрутке. По дороге он с односельчанином распивал алкоголь. 

Между мужчинами разгорелась ссора. По версии следствия, обвиняемый два раза ударил приятеля ножом в грудь, отчего тот скончался на месте. Обвиняемого заключили под стражу. Свою вину он не признал. Следователи собрали доказательства его вины и направили дело с заключением прокурора в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает ЕАН.

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