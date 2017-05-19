Впервые в Сургуте состоится Открытый турнир по хоккею среди детских команд 2003-2004 г.р

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 17:51

Он приурочен к празднованию 70-летия Отечественного хоккея. Соревнования организованы в рамках сотрудничества Минспорта России и Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной республики.

Турнир будет проходить на арене «Ледового Дворца спорта» с 25 по 27 мая. В нем примут участие «Детско-юношеская спортивная школа № 7» г.Донецк, сургутский «Олимпиец» и местный «Центр физической подготовки Надежда», а также «Детско-юношеская спортивная школа № 2» из Сургутского района. Вход на соревнования свободный.