НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Впервые в Сургуте состоится Открытый турнир по хоккею среди детских команд 2003-2004 г.р

19.05.2017 17:51

Он приурочен к  празднованию 70-летия Отечественного хоккея. Соревнования организованы  в рамках сотрудничества Минспорта России и Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной республики. 

Турнир будет проходить на арене «Ледового Дворца спорта»  с 25 по 27 мая. В нем примут участие «Детско-юношеская спортивная школа № 7» г.Донецк, сургутский «Олимпиец» и местный «Центр физической подготовки Надежда», а также «Детско-юношеская спортивная школа № 2» из Сургутского района.  Вход на соревнования свободный.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че