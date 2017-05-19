Усиление контроля перевозок не повлияло на количество соревнований в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 18:47

Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин.

По его словам, контроль улучшил ситуацию с организацией перевозок. Факты отказа ГИБДД есть, но их немного, пишет АиФ-Югра. В настоящий момент власти Югры путем конкурса собираются определить организации, которые смогут заниматься перевозками. Это может снизить нагрузку на бюджет.

В первом квартале спортивным школам муниципалитетов были выделены субсидии в размере 22,5 миллионов рублей. Эти средства могут быть израсходованы, в том числе, и на организацию перевозок детей.