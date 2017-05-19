НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Усиление контроля перевозок не повлияло на количество соревнований в Югре

19.05.2017 18:47

 Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин. 

По его словам, контроль улучшил ситуацию с организацией перевозок. Факты отказа ГИБДД есть, но их немного, пишет АиФ-Югра. В настоящий момент власти Югры путем конкурса собираются определить организации, которые смогут заниматься перевозками. Это может снизить нагрузку на бюджет.

В первом квартале спортивным школам муниципалитетов были выделены субсидии в размере 22,5 миллионов рублей. Эти средства могут быть израсходованы, в том числе, и на организацию перевозок детей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че