Для нуждающихся сургутян 20 мая заработает уличный магазин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.05.2017 19:04

В нем можно будет не просто подобрать одежду, но и проконсультироваться со стилистами.

Как сообщают сотрудники благотворительного фонда «Накорми голодного», магазин ориентирован на людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планируется реализовывать одежду, которую в течение нескольких недель жертвовали жители Сургута и Нефтеюганска.

В магазине будет работать несколько отделов, в которых каждому желающему с выбором будут помогать стилисты-консультанты. Уличный магазин будет работать 20 мая с 11:00 до 12:30 по адресу ул. Лермонтова, 11/5.