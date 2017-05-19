НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Для нуждающихся сургутян 20 мая заработает уличный магазин

19.05.2017 19:04

 В нем можно будет не просто подобрать одежду, но и проконсультироваться со стилистами. 

Как сообщают сотрудники благотворительного фонда «Накорми голодного», магазин ориентирован на людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планируется реализовывать одежду, которую в течение нескольких недель жертвовали жители Сургута и Нефтеюганска.

В магазине будет работать несколько отделов, в которых каждому желающему с выбором будут помогать стилисты-консультанты. Уличный магазин будет работать 20 мая с 11:00 до 12:30 по адресу ул. Лермонтова, 11/5. 

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