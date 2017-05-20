НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Мегионе проводят вакцинацию против туляремии

20.05.2017 10:11

В прошлом эпидемическом сезоне было исследовано наличие антигена возбудителя болезни в Югре. По его итогам были выявлены положительные пробы на территориях округа, в том числе и в Мегионе. 

Вся территория Югры расположена в зоне риска по заболеваемости туляремией Вакцинация проводится с целью уменьшения риска заболевания у детей. Вакцина получена для детей с 7 лет. Привиться от туляремии можно, обратившись медицинский кабинет в образовательном учреждении, написав добровольное согласие.

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