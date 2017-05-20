НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Дан старт Сурдспартакиаде в Югре

20.05.2017 12:36

Около семидесяти спортсменов с нарушением слуха встречаются в Ханты-Мансийске, где с 18 по 21 мая проходят чемпионат и первенство по легкой атлетике в зачет Сурдспартакиады Югры. 

В соревнованиях примут участие легкоатлеты из 11 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа. Среди участников: неоднократный чемпион и призер Всероссийских соревнований по плаванию среди глухих и слабослышащих спортсменов, кандидат в мастера спорта России Анатолий Беспятов, многократный призёр мира и Европы, чемпион и многократный призер чемпионатов России по лёгкой атлетике, мастер спорта России международного класса Олег Шайдецкий, неоднократный победитель российских соревнований по лыжным гонкам, кандидат в мастера спорта России Ильнур Шакирзянов.

В течение двух соревновательных дней спортсмены померятся силами в беге на различные дистанции, в прыжках в длину, в толкании ядра, в метании диска и копья. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че