НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре выявят лучшие муниципальные практики

20.05.2017 12:58

Правительством региона принято решение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Как рассказал заместитель директора департамента внутренней политики Югры Дмитрий Сердюков, муниципалитеты будут соревноваться в трех номинациях: «градостроительная политика», «управление муниципальными финансами», «обеспечение эффективной «обратной связи» с населением».

«Органы местного самоуправления до 1 июня могут предоставить в департамент внутренней политики соответствующие заявки и документы. Итоги будут подведены 20 июля этого года. Основная задача регионального этапа – выявить лучшие муниципальные практики и обеспечить их участие во Всероссийском конкурсе, на котором планируется награждение лучших проектов, в том числе финансовой обеспечение их реализации», - рассказал Дмитрий Сердюков.  

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