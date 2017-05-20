Правительство Югры и «Почта Банк» заключат соглашение о сотрудничестве

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.05.2017 14:41

Об этом стало известно во время заседания правительства округа.

«Это одно из развивающихся финансово-кредитных учреждений нашего государства. Соглашение направлено на развитие и внедрение современных банковских продуктов, расширение безналичных форм расчетов с использованием банковских карт, а значит, повышение качества клиентского сервиса. В этом заинтересованы и правительство автономного округа, и «Почта Банк», - отметила Наталья Комарова.

Это приведет к повышению финансовой грамотности, уровня жизни, социальной защищенности населения и будет содействовать формированию положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Югры, дополнил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора округа Павел Сидоров.