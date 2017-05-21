Нефтеюганец стрелял из ружья на дачном участке

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.05.2017 13:31

38-летний мужчина не задумывался о том, что может нанести кому-то вред, говорят в пресс-службе региональной полиции. Между тем, он повредил металлический забор и стеклопакет на участке своей соседки по даче.

В настоящее время в отношении гражданина составлен административный протокол по ст.20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Санкции статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Кроме того, установлено, что мужчина является владельцем еще трех единиц огнестрельного оружия. Руководство ОМВД будет ходатайствовать о лишении нарушителя права на приобретение и хранение оружия.