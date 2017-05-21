НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские Югры приняли участие во Всероссийском дне посадке леса

21.05.2017 13:43

Вместе со своими семьями они высадили порядка 150 саженцев сосны кедровой сибирской. В Ханты-Мансийске под посадку деревьев был выбран район протоки Байбалак. 

Фото: 86.mvd.ru

Мероприятие прошло в рамках Года экологии и экологической акции «Всероссийский День посадки леса».

В акции приняли участие более 80 полицейских, среди которых: следователи, оперуполномоченные, сотрудники ГИБДД, эксперты и гражданские служащие. Многие из них приехали на посадку со своими детьми. Самому маленькому недавно исполнилось 3 года.

Всего, по словам организаторов, в Югре сегодня во всех городах и районах прошли массовые общественные мероприятия по посадке деревьев. Так, например в Нижневартовске полицейские приняли участие в высадке 300 саженцев рябины на улично-дорожной сети города. 

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