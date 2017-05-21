Директор МУП «Управление городского хозяйства» г. Пыть-Яха взят под стражу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.05.2017 15:04

Он стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Фото: american-standard.ru

По версии следствия, директор предприятия организовал проведение закупки на право заключения договора по капитальному ремонту оборудования ВОС-4, предоставив исключительное преимущество ООО «Инновационные технологии». Тем самым он нарушил федеральное законодательство.

Достоверно зная о том, что работы по установке водоочистного оборудования и пуску его в эксплуатацию не произведены, директор МУПа подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах. В результате, на расчетный счет подрядчика были незаконно перечислены средства из городского бюджета и бюджета округа в сумме свыше 89 миллионов рублей.

«Таким образом, выделенные на ремонт ВОС-4 бюджетные средства были израсходованы в полном объеме, однако комплекс водоподготовки на объекте до настоящего времени в эксплуатацию не введен, чистая водопроводная вода жителям 2 «А» микрорайона г. Пыть-Ях не подается», - сказано в сообщении ведомства.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.