Студенческий форум «Остановим ВИЧ вместе» прошел в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.05.2017 16:14

В его работе приняли участие представители Администрации города, общественных организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции, представители религиозных конфессий, активисты органов студенческого самоуправления, волонтеры и СМИ. Это около сотни человек.

Фото: admsurgut.ru

С докладом «Современные тенденции эпидемиологического процесса по ВИЧ-инфекции» выступила врач – эпидемиолог Филиала Ольга Баранова, которая рассказала аудитории об эпидемиологической ситуации по России, ХМАО-Югре, г. Сургуту и Сургутскому району и акцентировала внимание участников на угрозе заражения, независимо от социального статуса человека. Подтверждением этому стала презентация на тему: «Известные люди, умершие от СПИД».

Максим Гаврилюк - руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» по ХМАО-Югре поблагодарил студентов ВУЗов и ССУЗов города, присоединившихся к Форуму «Остановим СПИД вместе» и предложил принять участие во Всероссийской профилактической образовательно-интерактивной программе «Все, что ты должен знать о ВИЧ», которая проходила в формате квеста, состоящего из 9 станций. Медицинские психологи и педагоги – психологи Филиала выступили в роли кураторов на станциях и помогли ребятам разобраться в вопросах ВИЧ/СПИД.

Во время проведения Форума был развернут мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Все желающие прошли добровольное обследование, получили достоверный результат с проведением до- и послетестового консультирования специалистов.

В заключении мероприятия прошло награждение участников. Большинством голосов победителем стала команда Сургутского политехнического колледжа (СПК). Заведующий Сургутского филиала Центра СПИД Наталья Юрьевна Бахлыкова, Максим Гаврилюк и генеральный директор «МегамаркетСоцуслуг» Степан Прокопович вручили сертификаты участников, памятные призы, социальные карты победителям.