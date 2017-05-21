НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Студенческий форум «Остановим ВИЧ вместе» прошел в Сургуте

21.05.2017 16:14

В его работе приняли участие представители Администрации города, общественных организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции, представители религиозных конфессий, активисты органов студенческого самоуправления, волонтеры и СМИ. Это около сотни человек.

Фото: admsurgut.ru

С докладом «Современные тенденции эпидемиологического процесса по ВИЧ-инфекции» выступила врач – эпидемиолог Филиала Ольга Баранова, которая рассказала аудитории об эпидемиологической ситуации по России, ХМАО-Югре, г. Сургуту и Сургутскому району и акцентировала внимание участников на угрозе заражения, независимо от социального статуса человека. Подтверждением этому стала презентация на тему: «Известные люди, умершие от СПИД».

Максим Гаврилюк - руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» по ХМАО-Югре поблагодарил студентов ВУЗов и ССУЗов города, присоединившихся к Форуму «Остановим СПИД вместе» и предложил принять участие во Всероссийской профилактической образовательно-интерактивной программе «Все, что ты должен знать о ВИЧ», которая проходила в формате квеста, состоящего из 9 станций. Медицинские психологи и педагоги – психологи Филиала выступили в роли кураторов на станциях и помогли ребятам разобраться в вопросах ВИЧ/СПИД.

Во время проведения Форума был развернут мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Все желающие прошли добровольное обследование, получили достоверный результат с проведением до- и послетестового консультирования специалистов.  

В заключении мероприятия прошло награждение участников. Большинством голосов победителем стала команда Сургутского политехнического колледжа (СПК). Заведующий Сургутского  филиала Центра СПИД Наталья Юрьевна Бахлыкова, Максим Гаврилюк и  генеральный директор «МегамаркетСоцуслуг» Степан Прокопович  вручили сертификаты участников, памятные призы, социальные карты победителям.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че