Подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Сургута и банком «ВТБ 24»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.05.2017 16:46

Стороны будут развивать социально-экономический потенциал города. Это позволит совместно решать правовые, экономические и организационные вопросы не только Сургута, но и округа в целом.

«Эта церемония уже стала знаковой для различных банковских структур нашего города. Уже были подписаны соглашения с тремя банками Сургута, сегодня мы встречаем банк «ВТБ 24», – сказал в ходе церемонии Глава города Вадим Шувалов. – Приход на территорию нашего муниципалитета таких крупных банков дает возможность еще больше поднимать инвестиционную привлекательность нашего города и нашего региона. Очень хочу, чтобы помимо оказания своих банковских услуг, вы участвовали в различных социальных и экономических проектах. Город для этого открыт, и мы готовы к сотрудничеству».