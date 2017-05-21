Глава Югры перенесла «прямую линию» из-за совещания с Владимиром Путиным

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.05.2017 17:19

Наталья Комарова будет отвечать на вопросы жителей 22 мая, а не 23-го, как планировалось ранее. Прямой эфир состоится с 18:00 до 20:00 в окружной телерадиокомпании «Югра», сообщает «Открытый регион – Югра».

Изменения в графике главы региона связаны с тем, что Наталья Комарова должна принять участие в заседании Совета под руководством президента России. На нем будет рассмотрен вопрос подготовки спортивного резерва.

По данным департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского округа, губернатору уже поступило более 200 вопросов. Людей волнует обеспечение комфортным жильем и социальными гарантиями, льготами, строительство социально-значимых объектов, модернизация транспортной сети автономного округа. Прием вопросов продолжается.