НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Глава Югры перенесла «прямую линию» из-за совещания с Владимиром Путиным

21.05.2017 17:19

Наталья Комарова будет отвечать на вопросы жителей 22 мая, а не 23-го, как планировалось ранее. Прямой эфир состоится с 18:00 до 20:00 в окружной телерадиокомпании «Югра», сообщает «Открытый регион – Югра». 

Изменения в графике главы региона связаны с тем, что Наталья Комарова должна принять участие в заседании Совета под руководством президента России. На нем будет рассмотрен вопрос подготовки спортивного резерва.

По данным департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского округа, губернатору уже поступило более 200 вопросов. Людей волнует обеспечение комфортным жильем и социальными гарантиями, льготами, строительство социально-значимых объектов, модернизация транспортной сети автономного округа. Прием вопросов продолжается.

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