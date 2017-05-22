Белоярский район — победитель Спартакиады муниципальных служащих

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 09:29

Торжественная церемония закрытия VII Спартакиады, посвященная 87-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, прошла в минувшую субботу.

Фото: ugramegasport.ru

Открыли церемонию награждения таким видом спорта, как дартс. Почетное первое место в этой дисциплине заняла команда Белоярского района, вторыми стала команда Сургутского района и замыкает тройку лидеров команда Сургута.

Лучшими пловцами опять же стала команда Белоярского района, серебряными призерам оказалась команда города Урая, бронза у города Нягани. В настольном теннисе первое место на пьедестале занимает команда города Покачи, на втором Сургут и третьими стала сборная Нягани.

Победителями в волейболе и сдаче нормативов ГТО стала сборная Белоярского района. Они же, в очередной раз, как и в прошлом году, стали лучшими в общекомандном зачете.

Серебряными призерами общекомандного зачета стала команда города Сургута, а бронза досталась сборной Кондинского района. Напомним, чтобы принять участие в состязаниях в Ханты-Мансийск съехалось 284 чиновника из 16 муниципальных образований округа.