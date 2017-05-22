Памятник погибшим при падении Ми-8 может появиться в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 09:50

С такой инициативой вышли представители местного Центра медицины катастроф. Они предлагают установить монумент в память о медиках и членах экипажа Ми-8, которые погибли при исполнении своего служебного долга в июле 2015 года.

Вопрос был включен в повестку заседания городской комиссии по топонимике. По итогам заседания также было решено привлечь к его рассмотрению руководство авиакомпании «ЮТэйр». Сейчас стороны будут изучать идею со всех сторон – определяться с местом установки памятника, финансовой стороной. Об этом «Сургутской трибуне» рассказал член комиссии по топонимике при администрации Сургута Андрей Антропов.