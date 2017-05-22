Сургутским льготникам могли заменить оплату проезда электронными картами на 10 поездок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 10:40

С такой инициативой выступила главный бухгалтер Администрации города Маргарита Новикова.

Фото: tula-time.ru

На сегодняшний день, компенсация в сумме 600 рублей в квартал предоставляется неработающим пенсионерам, детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, а также почетным гражданам Сургута. Согласно идее, этим категориям сургутян выдавались бы специальные электронные карты с виртуальными деньгами на 10 поездок в месяц. После того, как гражданин воспользовался картой, средства перечисляются непосредственно перевозчику по факту оказанных услуг.

Естественно, что для считывания этих карт необходимо установить в общественном транспорте специальные терминалы. Да и льготники должны будут пользоваться исключительно рейсовыми автобусами.

В итоге, на заседании комитета по социальной политике решено было отклонить этот проект, рассказали в пресс-службе сургутской думы.