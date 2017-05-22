НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте ветераны горячих точек провели митинг против отмены льгот

22.05.2017 11:43

 Организаторы намерены устраивать акцию протеста каждую неделю, передает «URA.RU». 

На митинг пришли порядка ста человек, хотя планировалось несколько сотен. Больше всего критиковалась деятельность вице-мэра по социальным вопросам Александра Пелевина. Именно его считают ответственным за отмену льготы оплаты детских садов для ветеранов боевых действий и многодетных семей. Также раздавались лозунги «Нефтяной город экономит на детях» и «Депутаты с народом или против». 

Напомним, с 1 июля 2017 года дети из многодетных семей и дети участников боевых действий не смогут пользоваться 50-процентным освобождением от родительской платы в детсадах. 

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