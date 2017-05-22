В Сургуте ветераны горячих точек провели митинг против отмены льгот

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 11:43

Организаторы намерены устраивать акцию протеста каждую неделю, передает «URA.RU».

На митинг пришли порядка ста человек, хотя планировалось несколько сотен. Больше всего критиковалась деятельность вице-мэра по социальным вопросам Александра Пелевина. Именно его считают ответственным за отмену льготы оплаты детских садов для ветеранов боевых действий и многодетных семей. Также раздавались лозунги «Нефтяной город экономит на детях» и «Депутаты с народом или против».

Напомним, с 1 июля 2017 года дети из многодетных семей и дети участников боевых действий не смогут пользоваться 50-процентным освобождением от родительской платы в детсадах.