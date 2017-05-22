НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Библиотека г.п. Белый Яр получит имя почетного гражданина Сургута

22.05.2017 12:06

 В четверг, 25 мая, в 12 часов  в поселке состоится торжественная церемония присвоения библиотеке имени Григория Гавриловича Кушникова. 

Как сообщили в администрации Сургутского района, событие приурочено к 45 летнему юбилею Белоярской библиотеки. В церемонии примут участие – дочь Георгия Гавриловича, первые руководители администрации Сургутского района, районный Совет ветеранов, жители посёлка и читатели библиотеки.

Мемориальная выставка «Памяти потомков» расскажет о страницах жизни организатора колхозного движения в Сургутском районе, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Сургута.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че