Библиотека г.п. Белый Яр получит имя почетного гражданина Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 12:06

В четверг, 25 мая, в 12 часов в поселке состоится торжественная церемония присвоения библиотеке имени Григория Гавриловича Кушникова.

Как сообщили в администрации Сургутского района, событие приурочено к 45 летнему юбилею Белоярской библиотеки. В церемонии примут участие – дочь Георгия Гавриловича, первые руководители администрации Сургутского района, районный Совет ветеранов, жители посёлка и читатели библиотеки.

Мемориальная выставка «Памяти потомков» расскажет о страницах жизни организатора колхозного движения в Сургутском районе, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Сургута.