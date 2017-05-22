В Сургутском районе проверили газовое оборудование в жилых домах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 13:28

Профилактические рейды провели сотрудники государственного пожарного надзора Сургутского района совместно с ОАО «Сургутгаз» и представителями администрации городского поселения Барсово.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Они осматривали правильность монтажа газового оборудования в квартирах, исправность приборов контроля, а также содержание газовых приборов. С жильцами провели инструктажи, рассказали о первоочередных действиях при появлении запаха газа и возникновении возгорания.

Напомним, при появлении запаха газа: ни в коем случае нельзя включать и выключать свет, электроприборы; необходимо перекрыть кран подачи газа на газопроводе в квартире; открыть окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.

Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите службу газа с улицы по телефонам "04" и "112".