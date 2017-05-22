«Сургутнефтегаз» введет в эксплуатацию новое здание Сургутской швейной фабрики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 13:54

Об этом стало известно во время встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с Владимиром Богдановым.

По словам главы нефтяной компании, в 2017 году в Сургуте будет введено в эксплуатацию новое здание Сургутской швейной фабрики «Сургутнефтегаза». Площадь производственного объекта составит 11,5 тыс. кв. метров. Также будет произведена модернизация производства. Это позволит увеличить производительность труда на предприятии на 12%, объем выпускаемой продукции вырастет на 5%.

Отметим, на сегодняшний день на фабрике работает 263 человека, ежегодно выпуская около 103 тысяч единиц продукции, зимней и летней спецодежды, на сумму около 570 миллионов рублей.