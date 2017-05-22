В Ханты-Мансийске подвели итоги открытого летнего чемпионата и первенства Югры по стрельбе из лука

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 14:11

Более 40 спортсменов из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Лянтора и Сургутского района соревновались в стрельбе из блочного и классического лука.

Фото: ugramegasport.ru

Места на пьедестале почета распределились следующим образом:

Классический лук, мальчики 2004 г.р. и моложе, 30 м

1. Ярослав Савченко (Сургутский район)

2. Артем Фрик (Нижневартовск)

3. Исмаил Бадалбаев (Нижневартовск)

Классический лук, девочки 2004 г.р. и моложе, 30 м

1. Мария Кателевич (Сургутский район)

2. Анна Мамбетова (Сургутский район)

3. Арина Данилова (Нижневартовск)

Классический лук, юноши 2000-2003 г.р., 60 м

1. Александр Лобода (Сургутский район)

2. Егор Корнилов (Нижневартовск)

3. Иван Офицеров (Нижневартовск)

Классический лук, девушки 2000-2003 г.р., 60 м

1. Елизавета Носаева (Нижневартовск)

2. Эльвира Акаева (Сургутский район)

3. Ксения Криницкая (Сургутский район)

Классический лук, мужчины, 70 м

1. Евгений Антипов (Нижневартовск)

2. Антон Ракитин (Ханты-Мансийск)

3. Александр Лево (Нижневартовск)

Классический лук, женщины, 70 м

1. Елена Зольникова (Лянтор)

2. Розалия Абдуллина (Сургутский район)

3. Ксения Криницкая (Сургутский район)

Блочный лук, мужчины, 50 м

1. Николай Черенков (Нижневартовск)

2. Виталий Неганов (Ханты-Мансийск)