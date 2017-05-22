В Ханты-Мансийске подвели итоги открытого летнего чемпионата и первенства Югры по стрельбе из лука

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 22.05.2017 14:11
Более 40 спортсменов из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Лянтора и Сургутского района соревновались в стрельбе из блочного и классического лука.
Фото: ugramegasport.ru
Места на пьедестале почета распределились следующим образом:
Классический лук, мальчики 2004 г.р. и моложе, 30 м
1. Ярослав Савченко (Сургутский район)
2. Артем Фрик (Нижневартовск)
3. Исмаил Бадалбаев (Нижневартовск)
Классический лук, девочки 2004 г.р. и моложе, 30 м
1. Мария Кателевич (Сургутский район)
2. Анна Мамбетова (Сургутский район)
3. Арина Данилова (Нижневартовск)
Классический лук, юноши 2000-2003 г.р., 60 м
1. Александр Лобода (Сургутский район)
2. Егор Корнилов (Нижневартовск)
3. Иван Офицеров (Нижневартовск)
Классический лук, девушки 2000-2003 г.р., 60 м
1. Елизавета Носаева (Нижневартовск)
2. Эльвира Акаева (Сургутский район)
3. Ксения Криницкая (Сургутский район)
Классический лук, мужчины, 70 м
1. Евгений Антипов (Нижневартовск)
2. Антон Ракитин (Ханты-Мансийск)
3. Александр Лево (Нижневартовск)
Классический лук, женщины, 70 м
1. Елена Зольникова (Лянтор)
2. Розалия Абдуллина (Сургутский район)
3. Ксения Криницкая (Сургутский район)
Блочный лук, мужчины, 50 м
1. Николай Черенков (Нижневартовск)
2. Виталий Неганов (Ханты-Мансийск)