Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова ответит на вопросы, волнующие югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 14:38

На данный момент поступило 407 обращений. 29,5% из них в сфере жилищной политики (переселение из ветхого и аварийного жилья, ипотека и др.), 14% - в сфере ЖКХ (включая газификацию), 11% - социальной защиты.

Фото: ucitizen.ru

В перерасчете на численность населения самыми активными территориями по количеству вопросов оказались Ханты-Мансийский район, города Ханты-Мансийск, Мегион, Покачи, Советский район. Сбор вопросов продолжается.

Задать вопрос главе региона можно будет и в ходе «Прямой линии». Трансляция на телеканале «Югра» начнется в 18 часов. Во время эфира будет работать колл-центр: позвонить в студию и задать вопрос можно будет по телефону 8 800 100 1400.

Кроме того, прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов Югры, сайте центра «Открытый регион – Югра».