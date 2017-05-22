Денег на расселение жильцов поселка «За ручьем» нет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 14:43

Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Администрации Сургута Константин Карпеткин.

Эти объекты, расположенные в парке «За Саймой», не включены в реестр приспособленных для проживания строений. Поэтому говорить о каких-то конкретных сроках расселения граждан нельзя, пишет пресс-служба сургутской думы. Вопрос может быть рассмотрен только в случае дополнительных поступлений из округа. Если это произойдет, то расселение сургутян, проживающих в бесхозных строениях на территории парка «За Саймой», будет приоритетным.