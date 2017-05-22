Заслуженную награду получили жители города Югорска Виталий Пухальский и Всеволод Лебедев

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 16:12

В торжественной обстановке, под громкие аплодисменты, начальник Советского пожарно-спасательного гарнизона вручил мужчинам медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Фото: 86.mchs.gov.ru

История произошла летом 2016 года на водоеме в районе СОТ «Белые росы». Виталий и Всеволод спасли жительницу города Югорска и её внучку. Сначала они заметили ребенка, махавшего руками в воде, вытащили его на берег, а затем кинулись за женщиной, которая была уже в неподвижном состоянии.

На берегу водоема семья Пухальских-Лебедевых в течение 10 минут оказывала югорчанке первую помощь. Женщину удалось спасти и передать прибывшим сотрудникам Скорой медицинской помощи.

За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на водных объектах приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова Виталий иВсеволод награждены медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».