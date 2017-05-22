Пенсионерка из Сургута отдала мошеннице почти полмиллиона рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 16:20

У подъезда к 86-летней женщине подошла незнакомка, которая представилась медицинским работником. Она рассказала, что до конца мая всем россиянам якобы нужно обменять все денежные купюры на новые, 2017 года.

Фото: vestinn.ru

Девушка заявила об огромных очередях в банках и предложила пенсионерке свою помощь. Сургутянка отдала мошеннице больше 500 тысяч рублей. Сейчас злоумышленницу ищут полицейские.

Ведомство просит местных жителей поговорить со своими пожилыми родственниками, предупредить их о том, чтобы не вступали в доверительные беседы с незнакомыми людьми, не приводили их в дом.