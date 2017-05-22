Сургутские водители автобусов в числе лучших в России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 17:07

В очередной раз сургутяне доказали свою высокую квалификацию на конкурсе среди водителей пассажирского транспорта, который завершился в Краснодаре 20 мая.

Фото: ОАО «Сургутнефтегаз»

Мероприятие стало частью финального этапа чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Соревнования состоялись по 109 компетенциям. В них приняли участие свыше 1200 конкурсантов, из которых 230 – представители иностранных государств. Но в конкурсе водителей участвовали только 85 россиян.

Югру представляли четверо водителей ОАО «Сургутнефтегаз». Вне своей команды выступал работник оздоровительного треста «Сургут» Андрей Косолапов, который представлял Краснодарский край, увеличивая шансы на победу водителей компании.

Задания для молодых и взрослых водителей на конкурсе были идентичными: старт, бокс, остановка, колея, эстафета, круг, змейка, тоннельные ворота, финиш. Все элементы водители «Сургутнефтегаза выполняли с высокой точностью», рассказали в пресс-службе нефтяной компании.

Водитель автомобиля Сургутского УТТ-3 Юрий Омельченко занял второе место в категории водителей автобусов средней вместимости, улучшив свой результат 2015 года, когда он стал только третьим. Специальные призы конкурса от спонсоров получил водитель автомобиля Сургутского УПНПиКРС Петр Михайлов. В настоящее время он водит тягач.