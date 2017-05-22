Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Югре снизилась на 6%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 17:36

В настоящее время на территории округа проживают около 18 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. В нынешнем году выявлено больше 560 новых случаев.

На данный момент ситуация по заболеваемости стабилизировалась, говорят специалисты. При этом представители Центра профилактики и борьбы со СПИД отметили, что наибольшая распространенность заболевания наблюдается в Березовском районе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыт-Яхе, Сургуте, Урае и Югорске.

Среди других субъектов УрФО Югра занимает по заболеваемости предпоследнее место, в то время как несколько лет назад регион находился на второй строчке.