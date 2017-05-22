В Нижневартовске возобновляет работу мобильный центр здоровья

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.05.2017 18:25

В нем можно пройти комплексное экспресс-обследование организма: узнать уровень сахара и холестерина в крови, проверить работу сердца на кардиовизоре и получить консультацию врача-терапевта.

Фото: Депздрав ХМАО

Автобус ждет горожан возле центрального входа поликлиники №1 по адресу: ул. Нефтяников, 9.

При этом для тех, кто не хочет толпиться в общей очереди, такое же обследование в комфортных условиях можно пройти ежедневно в Центре здоровья отделения медпрофилактики. Все обследование можно пройти бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.