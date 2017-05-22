НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Лучший врач-хирург работает в городе Сургуте

22.05.2017 19:49

 Врач-хирург БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Александр Степанов, по итогам второго окружного этапа Всероссийского конкурса врачей, назван лучшим хирургом Ханты-Мансийского автономного округа 2017 года. 

На суд жюри Александр Викторович представил доклад о работе клинической больницы в целом, и хирургического отделения в частности. Особое место в работе заняла информация о бариатрической хирургии в учреждении, где проводятся уникальные операции при морбидном ожирении.  Работа Александра Викторовича Степанова направлена в Центральную конкурсную комиссию Минздрава России для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса врачей.

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