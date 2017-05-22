НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте впервые прошли командные соревнования по быстрым шахматам среди учащихся 1-4 классов на кубок главы города

22.05.2017 19:50

 В интеллектуальном соревновании сегодня приняли участие двадцать четыре учащихся из шести образовательных организаций. 

Это победители и призеры командного первенства по быстрым шахматам общеобразовательных организаций в 2016-2017 учебном году и открытого первенства по быстрым шахматам среди сборных команд, посвященного Дню защитника Отечества. Первенство было организовано по круговой системе и состояло из пяти туров.

Итоги двухчасового первенства таковы: первое место и Кубок Главы города завоевала МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». Второе место за Сургутским естественно-научным лицеем, почетное третье – у средней общеобразовательной школы № 19.

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