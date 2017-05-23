Наталья Комарова в ходе «прямой линии» ответила на четыре десятка вопросов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.05.2017 11:32

На это ушло больше 2,5 часов. Всего до и во время эфира в колл-центр и через портал «Открытый регион - Югра» поступило более 700 обращений от жителей округа.

Фото: admhmao.ru

Лидером по количеству вопросов, предварительно поступивших на «Прямую линию», стали Ханты-Мансийский район и Мегион. Непосредственно во время прямого эфира самыми активными были жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Основные темы обращений касались жилищных вопросов, ЖКХ, здравоохранения, образования, уровня заработных плат, благоустройства, строительства и ремонта дорог.

Наталья Комарова поблагодарила заверила, что вместе с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти округа проработает каждое обращение.