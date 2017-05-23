НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пострадавшая при пожаре в жилом доме в Сургуте остается в тяжелом состоянии

23.05.2017 11:52

Об этом в ходе прямой линии с населением сообщила губернатор региона Наталья Комарова. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Напомним, 18 мая более 40 человек были эвакуированы из-за пожара в жилом двухэтажном доме в поселке Кедровый. За помощью в медицинские учреждения обратились три человека.

Во время прямой линии с губернатором жильцы сгоревшего здания пожаловались Наталье Комаровой на то, что местные власти предлагают невыгодные условия расселения - арендовать жилье. Сургутяне подчеркнули, что средств на это у них нет.

«Правила расселения жильцов в муниципалитетах разные. Однако у Сургута большие возможности. Я лично разберусь в этой ситуации, чтобы снять все напряжения», - сказала губернатор.

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