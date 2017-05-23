НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Порядка полутора тысяч человек посетили акцию «Ночь в музее» в Сургуте

23.05.2017 12:15

 Темы нынешнего года - столетие Октябрьской революции и Год экологии. 

Так, Сургутский краеведческий музей на своих площадках рассказал о таком революционном явлении как «Синяя блуза» - эстрадный коллектив, выражающий в своих песнях новое революционное массовое искусство. Также посетителей ждали выступления, площадки и выставки, посвященные Году экологии. Одним из главных событий по этой теме стало открытие выставки «Божелесье» - экспонаты фонда природного заповедника «Юганский».

Отметим, что экспозиции, показанные на акции, будут работать и после нее.

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