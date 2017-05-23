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В Сургутском регионе Свердловской железной дороги началась масштабная кампания по ремонту и обновлению пути

23.05.2017 13:11

За сезон всеми видами ремонта планируется обновить 64,9 км пути, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. 

Фото: vesti.ru

Уже отремонтирован перегон на участке Разъезд 338 км – Чумбулут.

«Работы проведены с применением хорошо зарекомендовавшей себя технологии «закрытого перегона», когда ремонтируемый участок закрывают, а поезда следуют по соседнему пути», - отметили в компании.

До конца года планируется провести ремонт в режиме «закрытого перегона» еще на двух участках: разъезд Аремзянка - Ингаир и Ай-Ягун – Игль.

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