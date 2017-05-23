Югорчан сбой в работе «МегаФона» не коснулся

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.05.2017 13:18

Сбой в работе голосовой связи, который наблюдали клиенты «МегаФона» 19 мая, не коснулся территории Уральского федерального округа.

Фото: fast-images.ru

На Ямале и в Югре голосовая связь и мобильный интернет работали в штатном режиме – входящие и исходящие звонки проходили, передача данных оставалась качественной в любых сетях – 3G, 4G и LTE-Advanced. Трудности затронули абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и ряда других городов.

Пострадавшим клиентам будет отправлено SMS-сообщение с инструкцией по выбору компенсации. Компания предлагает следующие варианты бонуса: 50 минут голосовой связи и 1 ГБ трафика, 2 ГБ интернета или Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».

На предоставление услуг повлиял технический сбой в программном обеспечении, обсуживающем ряд субъектов РФ. К ночи 19 мая были проведены восстановительные работы и ликвидированы последствия ошибки. Это первая авария такого масштаба в истории компании, и оператор уже принимает все необходимые меры, чтобы она осталась последней, рассказали в пресс-службе Уральского филиала ПАО «МегаФон».