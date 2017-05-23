Губернатор Югры прокомментировала отмену льгот для многодетных семей Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.05.2017 14:54

Напомним, с 1 июля отменятся 50%-ная компенсация оплаты детских садов для этой категории граждан.

Фото: admhmao.ru

Льгота сохранится для малообеспеченных семей, для семей, где один из родителей является инвалидом I или II группы. А также для семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению Натальи Комаровой, волну возмущения вызвало то, что люди изначально неправильно поняли суть изменений. Многие решили, что льготу отменят для всех. Губернатор также заявила, что возьмет этот вопрос на контроль.

«Определимся, как его довести до завершения. И хочу для всех других мам сказать о том, что одновременно размер компенсации для первого ребенка - 20%, для второго - 50%, для третьего - 70% - он остается и именно в таком размере распространяется. И на самом деле, если речь идет о семье, где три дошкольника, то эта сумма льгот, сумма этих компенсационных выплат практически соответствует размеру родительской платы за место в детском саду. Около 4 тыс. рублей по Сургуту», – резюмировала Наталья Комарова.