НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте таксист обокрал уснувшего пассажира

23.05.2017 15:29

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, нетрезвый 52-летний мужчина сел в такси и уснул в машине во время поездки. 

Состоянием пассажира воспользовался водитель – похитил банковскую карту клиента. Примечательно, что пин-код от карты потерпевшего злоумышленник запомнил, когда пассажир обналичивал деньги в банкомате. В итоге, сургутянин лишился порядка 90 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Сообщается, что таксисту 31 год и он приехал в Сургут на заработки из одного из соседних государств. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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