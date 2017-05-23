НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За вылов 10 рыб югорчанину грозит штраф до пятисот тысяч рублей

23.05.2017 16:03

29-летнего мужчину поймали на протоке реки Обь, недалеко от села Сытомино. 

Фото: 86.mvd.ru

С помощью сети он выловил 3 щуки и 7 язей. По данным федерального агентства по рыболовству, такие действия причинили материальный ущерб на сумму около 2 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. За незаконную добычу водных ресурсов мужчина может также лишиться свободы на срок до двух лет.

Всего с начала года в Сургутском районе незаконно выловлено больше 160 рыб. Ущерб причинен на сумму около восьми тысяч рублей. Возбуждено пять уголовных дел, сообщили в пресс-службе районной полиции.

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