Выставка в сургутском «Порту» не была согласована с чиновниками

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.05.2017 16:38

Об этом заявили в Администрации Сургута.

Фото: vk.com/port.surgut

Речь идет об экспозиции «Табу», открытие которой прошло 20 мая в рамках акции «Ночь в музее». Проект, посвященный осмыслению темы запретов, возмутил некоторых горожан. Они даже пожаловались в соцсетях на то, что содержание выставки можно расценивать как политические спекуляции и разжигание ненависти на религиозной почве.

Официальный комментарий сургутской администрации гласит, что «по представленному и утверждённому анонсу в КЦ «Порт» до 21 мая должна была проходить персональная выставка Юрия Семенкова «Windows», а 20 мая — выступление независимого молодёжного театра «Пацаны» с постановкой «Другой человек». Комитет культуры и туризма проводит служебную проверку. Чиновники обещают «сделать выводы» и принять «соответствующие меры».

Между тем, по словам заведующего бюджетным учреждением Юрия Семенкова, которые приводит «URA.RU», на мероприятие пускали только людей старше 18 лет.

«Там присутствовала серия работ, посвященных цензуре в центральных СМИ России. Говорится только о цензуре, без каких-то политических оценок. Женщина была не полностью обнажена — на ней еще был пакет. И это перфоманс, посвященный запрету на показ обнаженного тела, то есть не экспонат выставки. Была также тема насилия над домашними животными. Я думаю, что критики выставки просто доводят ситуацию до абсурда. Никаких официальных жалоб к нам не поступало», — отметил Семенков.