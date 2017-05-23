Полиция предложила увеличить срок лишения прав и поднять сумму штрафа за отказ проходить медицинскую проверку на наличие алкоголя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.05.2017 17:51

Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поправки МВД уже разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В них речь идет о том, чтобы увеличить сумму штрафа с 30 тыс. до 35 тыс. рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами продлить с 1,5-2 лет до трех лет.

Таким образом, отмечает агентство, в случае принятия поправок, отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться строже, чем само управление автомобилем в состоянии опьянения - за это правонарушение могут назначить штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.