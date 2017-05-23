НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутнефтегаз сообщил о ликвидации компании Surgutneftegas Ltd., учрежденной без согласия сургутской компании

23.05.2017 19:10

Из официального сообщения следует, что иностранный двойник прекратил существование 2 мая 2017 года. 

В октябре 2016 года Сургутнефтегаз заявил, что за рубежом у него появился двойник, не имеющий никакого отношения к российскому предприятию. Сургутская компания предостерегла бизнес-сообщество от каких-либо взаимоотношений с ненастоящими сургутнефтегазами, дабы исключить негативные последствия от заключенных с самозванцами сделок и проведенных с ними переговоров.

Тогда же в Великобритании были зарегистрированы двойники российских компаний «Транснефть» и «Татнефть». В конце марта сведения о компаниях-клонах были удалены из публичного реестра компаний Великобритании.

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