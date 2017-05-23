В Сургуте определили лучших звонарей округа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.05.2017 19:36

II епархиальный фестиваль колокольных звонов «Звоны Югры» прошел в минувшие выходные.

Фото: myopenugra.ru

Местом проведения традиционно выбрана колокольня Собора Преображения Господня, которая располагает 13 колоколами весом от 4 килограммов до 8 тонн. Участие в фестивале приняли 25 лучших звонарей региона. На протяжении двух часов звонари исполняли заявленные композиции, а жюри внимательно оценивало каждого конкурсанта.

Первое место заняла Олеся Баховская, звонарь Сургутского собора Преображения Господня и храма свт. Тихона патриарха Московского и всея Руси п. Нижнесортымский, выпускница Сургутской школы звонарей. На втором месте – Григорий Пиганов, звонарь храма всех Святых из Нефтеюганска. Бронзовым призером стала Ирина Мананкова, звонарь храма Покрова Божией Матери из Мегиона.

Победителей и участников наградили архиерейскими дипломами, также в завершении фестиваля было сделано общее памятное фото, сообщает "Открытый регион - Югра".