НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин украл у работодателя «дизель» на 420 тысяч рублей

24.05.2017 08:07

 В полицию обратился представитель одной из строительных компаний города. Он рассказал о том, что в течение месяца неизвестный с топливной карты похитил более 10 тонн дизельного топлива. 

Подозреваемого быстро установили. Им оказался водитель данного учреждения 1979 года рождения. В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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