Сургутянин украл у работодателя «дизель» на 420 тысяч рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 08:07

В полицию обратился представитель одной из строительных компаний города. Он рассказал о том, что в течение месяца неизвестный с топливной карты похитил более 10 тонн дизельного топлива.

Подозреваемого быстро установили. Им оказался водитель данного учреждения 1979 года рождения. В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.