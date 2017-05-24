23 мая в Сургутском районе стартовала акция «Внимание, дети!»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 08:21

Она направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Фото: 86.mvd.ru

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будет уделять внимание соблюдению водителями ПДД. Особенно это касается правил перевозки детей, проезда пешеходных переходов и, конечно, соблюдения скоростного режима.

Сами ребята также не останутся без внимания – во всех школах, детских садах и летних пришкольных лагерях пройдут дополнительные занятия на тему безопасного поведения на улицах и дорогах, викторины, конкурсы, игры на знание правил дорожного движения.

С начала года на территории района зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых были дети и подростки до 16 лет. Четверо ребят погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести.