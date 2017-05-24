Три золотых и две бронзовых медали завоевали югорские легкоатлеты на Всероссийских соревнованиях (спорт слепых)

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.05.2017 10:18

На стартах в городе Салавате с 17 по 21 мая выступили более 120 спортсменов из 20 регионов страны. Ханты-Мансийский автономный округ представили 18-летний Александр Братчиков из Югорска и 17-летняя Виктория Капитонова из Ханты-Мансийска.

Фото: ugramegasport.ru

На счету Александра Братчикова три золотых награды. Его лучшие результаты: 11,35 м – в толкании ядра, 25,70 м – в метании диска, 25,60 м – в метании копья.

Две «бронзы» в копилку сборной принесла 17-летняя Виктория Капитонова (класс В-2). Девушка дважды финишировала третьей в забегах на 100 и 200м. Стометровку Вика преодолела за 15 секунд, а двухсотметровую дистанцию – за 00:33:60.

Следующие старты, в которых примут участие югорские спортсмены – это чемпионат и первенство по легкой атлетике в зачет окружной Параспартакиады, которые пройдут 26 и 27 мая в городе Ханты-Мансийске.